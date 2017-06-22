Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Mümtaz Kimsesiz (38) idaresindeki plakasız motosiklet, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nurettin Keleşoğlu'na (80) çarptı.



Kazada ağır yaralanan Keleşoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralanan sürücü Kimsesiz ile motosikletteki Arda Çevik (21), Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.