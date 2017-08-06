Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Hasan Yılmaz'ın (19) kullandığı 26 RL 486 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarptı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
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