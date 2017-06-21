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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

 Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan getirdikleri uyuşturucuyu Eskişehir'de satmak isteyen bir grup olduğu bilgisine ulaştı.

Kent merkezindeki 5 adrese operasyon düzenleyen polis, akrabalık ilişkisi bulunan zanlılar Metin N. (34), Suat N. (44), Umut N. (46), Süleyman Ç. (35), Haydar Ali Ç. (33) ile Cengiz Y'yi (52) gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 87 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 25 paket esrar, bir sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucunun paketlenmesi ve satışı için gerekli ekipmanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Eskişehir
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