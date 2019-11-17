Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi yakınında takip ettikleri iki otomobili durdurdu.

Araçlarda narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda 448 gram sentetik uyuşturucu ile 559 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.