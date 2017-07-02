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Eskişehir ve Kastamonu'da kaza: 2 ölü 4 yaralı

 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir ve Kastamonu'da kaza: 2 ölü 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Emre Yılmaz (45) idaresindeki 34 SA 3747 plakalı otomobil, Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 22. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücünün eşi Özgenay ile kızı Selvi Yılmaz (1), 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaraladı.

Tarık Tun'un (26) kullandığı 37 NB 013 plakalı motosiklet, Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yol tabelasına çarptı.

Burak Başoğlu (19) idaresindeki 37 ND 096 plakalı motosiklet de Tun'un yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile Başoğlu'nun kullandığı motosikletindeki Fethi Gürel (21) yaralandı.

Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık Tun, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tun, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #trafik kazası
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