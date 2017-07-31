Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ender Özkan'ın kullandığı 06 BE 8230 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 17. kilometresinde Ali Faik Aydın yönetimindeki 06 FU 3958 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BE 8230 plakalı otomobil, Gökhan Yener idaresindeki 34 KD 9655 plakalı araca çarptı. Bu sırada Rıdvan Ceker'in kullandığı 76 DP 522 plakalı otomobil de duran araçlara çarptı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılara, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.