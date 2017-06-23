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Etek giydirip İstanbul sokaklarında dolaştırdılar

İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.

Etek giydirip İstanbul sokaklarında dolaştırdılar

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu satan bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.

Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi.



30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı.

Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #uyuşturucu #alibeyköy
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