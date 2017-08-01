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'Etkin pişmanlık'tan serbest kaldı

EDİRNE'de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle aranan ve İstanbul'da doğum yaptıktan sonra polis tarafından yakalanarak bebeğiyle Edirne'de getirilen Ayşe Kaya, mahkemede etkinlik pişmanlıktan fyararlanarak, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Etkin pişmanlık'tan serbest kaldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün faaliyet gösterdiği dernekler arasındaki AYDER'in üyesi olan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Ayşe Kaya hakkında geçen yılın Aralık ayında yakalama kararı çıkarıldı. O tarihten beri aranan Kaya, 25 Temmuz günü İstanbul Esenyurt'ta, doğum yapmak üzere bir hastaneye giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. Hastanede doğum yapan ve polis göztiminde 2 gün hastanede kaldıktan sonra sonra taburcu edilen Kaya Edirne'ye getirildi.

GECE YARISI 'ETKİN PİŞMANLIK' İFADESİ VERDİ

Edirne 2'nci Sulh  Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkıp etkin pişmanlık yaysasından yararlanmayacığını söyleyen Kaya hakkında mahkeme tutuklama kararı verildi. Mahkemenin tutuklama kararından sonra Ayşe Kaya cezaevine götürülmeden, avukatı aracılığıyla etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı olmak istediğini belirterek, ifade vermek istediği talebinde bulundu. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na dün gece yarısı ek ifade veren Kaya, 'etkin pişmanlık'tan yararlandırılarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

CHP'Lİ  TANRIKULU TWETT ATMIŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından yeni doğum yapan FETÖ şüphelisi Ayşe Kaya ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Tanrıkulu, 26 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Twitter hesabından etiketleyerek, "Esenyurt'ta dün doğum yapan Ayşe Kaya'nın, bugün hastaneden bebeğiyle göz altına alınması hangi hukukta, inançta, dinde var" dedi. Tanrıkulu dün de "4 gündür Edirne'de gözaltında tutulan 6 günlük bebek sahibi Ayşe Kaya, tutuklandı. Bebeği Kayınvalidesine teslim edildi. Nedir bu vicdansızlık" diyerek Kaya'nın fotoğrafını paylaşmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #fetö #pyd #bylock #AYŞE KAYA
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