PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde alan sorumlusu olduğu belirlendi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu Abay olduğu ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde alan sorumlusu olduğu belirlendi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde alan sorumlusu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde önceki gün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

Abay'ın Batman Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve terör örgütüne 2004'te katıldığı tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #terörle mücadele #diyarbakır
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