Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde alan sorumlusu olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde önceki gün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.
Abay'ın Batman Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve terör örgütüne 2004'te katıldığı tespit edildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu Abay olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde alan sorumlusu olduğu öğrenildi.
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