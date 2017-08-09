ESKİŞEHİR Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada rekor satışı 240 bin liraya satın alınan Şenhan isimli tay gerçekleşti.

Karacabey İlçesi'nde bulunan Tarım İşletmesi’nde bu kez Eskişehir'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 74 taydan 65'inin satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti. Açık artırmanın rekor satışını Şenhan isimli tay gerçekleştirdi.



Şenhan, Mozaik Tarım A.Ş tarafından 240 bin liraya satın alındı. Çaltepe isimli tayın 210 bin liraya Mücahit Yıldızhan’a satıldığı açık artırmada Haralı isimli tay ise 200 bin liraya Tuncay Ergül tarafından satın alındı.





Açık artırmada en düşük tay ise 10 bin liraya satıldı. 8 tayın alıcı bulmadığı açık artırmada 1 tayın ise satışından vaz geçildi.