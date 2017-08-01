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Evde arkadaşı uyuşturucudan öldü; 112'yi arayıp kaçtı

BURSA'da 36 yaşındaki İlknur Y., evinde birlikte bonzai kullandığı öne sürülen arkadaşı 56 yaşındaki Fikret Sezen'in ölmesi üzerine, polisi ve sağlık ekiplerini arayıp haber verdikten sonra kaçtı.

Evde arkadaşı uyuşturucudan öldü; 112'yi arayıp kaçtı

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Mollarap Mahallesi Cambul Sokak'ta dün meydana geldi. 

Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan poliste kaydı bulunan İlknur Y., iddiaya göre evinde arkadaşı Fikret Sezen ile birlikte bonzai kullandı.

Bir süre sonra fenalaşan Fikret Sezen'in yere yığılması üzerine İlknur Y., polisi ve 112 Acil Servis'i arayıp durumu bildirdi, ardından da kapısında Türk Bayrağı asılı gecekondu tipi evden çıkıp gitti.

Verilen adrese giden sağlık ekipleri Fikret Sezen'in öldüğünü tespit ederken polis ekipleri evde bir miktar bonzai buldu.

Sezen'in cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı ihbar ederek kaçan İlknur Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #uyuşturucu
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