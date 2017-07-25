ANTALYA TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) görevli Tuncay Özışık’ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık’ın elleri koptu.

Olay, Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7’nci katında saat 20.00’de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG’da görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık’ın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.





Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.