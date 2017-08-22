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Evi yıkıldı, sokakta kaldı! Geç gelen adalet

Şimdi sırada bir hak arama mücadelesinin haberi var. İstanbul Üsküdar'da kanunsuz bir şekilde evi yıkılan Salih Yıldırım, mağduriyetini ispatlamak için başvurmadığı devlet kapısı kalmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil bugüne kadar birçok dava açan Yıldırım'ı en sonunda Danıştay haklı buldu. Adaletin geç tecelli ettiğini belirten Salih Yıldırım, "Mücadelem sürecek" dedi

Şimdi sırada bir hak arama mücadelesinin haberi var. İstanbul Üsküdar'da kanunsuz bir şekilde evi yıkılan Salih Yıldırım, mağduriyetini ispatlamak için başvurmadığı devlet kapısı kalmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil bugüne kadar birçok dava açan Yıldırım'ı en sonunda Danıştay haklı buldu. Adaletin geç tecelli ettiğini belirten Salih Yıldırım, "Mücadelem sürecek" dedi

Yıkım, İstanbul Üsküdar'da 7 Aralık 2010'da yapıldı. Mahkeme ve yıkım kararı olmadan yapılan uygulama nedeniyle 46 aile evsiz kaldı.

75 yaşındaki Salih Yıldırım'ın ailesi de mağdurların içinde. 

Olayın ardından birbiri ardına davalar açıldı. Ancak, sonuç yedi yıl sonra geldi.

Emekli bir eğitimci olan Yıldırım, kendisi ve mağdur olan diğer komşuları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yaptı.

HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #üsküdar #istanbul
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