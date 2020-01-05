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Evlat nöbeti 125'inci gününde

Evlat Nöbeti 125. gününde. Aileler evlatlarını, Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekliyor. PKK'nın kaçırdıkları çocuklarını geri almadan, nöbeti sonladırmamakta kararlılar.

YURT 05.01.2020, 17:57
Evlat nöbeti 125'inci gününde

3 ay önce başladılar evlat nöbetine. İlk günkü gibi kararlılar.

Aileler Diyarbakır HDP İl Binası önünde, PKK'nın kaçırdığı evlatlarını geri almak için direnmeye devam ediyor. 

Kış şartları onları zorlamıyor. Üstelik diğer ailelere de çağrıları var. 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyorlar. Baba Yasin Kaya açıklamasında, evlatlarını doğru yerde beklediklerine dikkat çekti. 

Evladına kameralar aracılığıyla seslendi Baba Kaya.

ulusal.com.tr

#evlat nöbeti #diyarbakır #125 #pkk #hdp
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