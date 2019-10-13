Evlat nöbetinde 41'inci gün! Terör lanetlendi, Türk ordusuna selam gönderildi
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti sürüyor. Ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Bitlis'ten 140 anne evlat yolu gözleyen ailelerle birlikte, terör örgütü PKK'ya karşı birleşti. Diyarbakır'daki evlat nöbetinden Barış Pınarı Harekatı'na destek sesleri yükseldi
YURT 13.10.2019, 17:29
50'ye yakın aile terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için 3 Eylül'den beri HDP'nin Diyarbakrı İl Binası önünde eylemde.
Çocuklarının HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen ailelerin feryadı Türkiye'yi sardı.
Bitlis'te 140 anne Diyarbakır'a doğru yola çıktı.
Barış ve huzuru simgeleyen beyaz tülbentleri ile aillerin yanındaydı Bitlisli kadınlar.
Terör örgütü PKK'ya karşı birlik ve beraberlik mesajı verildi Diyarbakır'dan.
Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı verildi.
ulusal.com.tr
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