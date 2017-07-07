"Bugüne gün alabilmek için 7 ay öncesinden başvuru yaptık"

Bilecik'te 12 çiftin 7 Temmuz'da nikahları kıyıldı.



Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, "05.05.2015", "06.06.2016"da olduğu gibi bu yıl da "07.07.2017" tarihinde evlenmek için sıraya girdi.



Aylar öncesinden Bilecik Belediyesi Evlendirme Dairesinden gün alan çiftlerin nikahını, Bilecik Belediyesinde görevli nikah memuru Özkan Sözkesen kıydı.

Bugüne gün alabilmek için 7 ay öncesinden başvuru yaptıklarını dile getiren Emrah Kayhan, "Yaklaşık iki yıllık ilişkimiz var, ilişkimizi taçlandırmak için bu tarihi seçtik. Sevgimiz büyük, günümüz de özel olsun istedik. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz." dedi.



Kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 07.07.2017 tarihini seçtiklerini dile getiren Sercan Tatar da "8 yıllık bir birlikteliğimiz vardı biz de bunu taçlandırmak için nikah tarihimizi bugüne aldık. Bu tarihi değerlendirmek için ölümsüzleştirmek için böyle bir şey yaptık. Bugün de amacımıza ulaştık, çok mutluyuz" diye konuştu.



Sözkesen ise anlamlı ve unutulmayacak günlerde nikah yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Bugünün 07.07.2017 olması dolayısıyla çiftlerimizden talep gördük. Hiçbir çiftimizi geri çevirmedik, 12 nikah kıydık. Evlenen çiftlerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.