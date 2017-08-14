Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasının depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Yangının büyük olması nedeniyle bölgeye yakın yerleşim yerleri boşaltıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi 2‘nci etapta bulunan Selçuk İplik Fabrikası'na ait depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk ve elyaf dolu olan depodaki yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye yakın olan Sam Mahallesi’ndeki birçok ev boşaltıldı. İtfaiyenin 28 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangında 4 itfaiye eri ve 3 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyeciler ve vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürüldü.



Mahalle sakinleri ise aynı depoda son 5 yılda 2 defa yangın çıktığını belirterek, tepki gösterdi. Vatandaşların da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ederken, mahalleyi kaplayan duman nedeniyle vatandaşlara maske dağıtıldı. Fabrikanın deposunu saran alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.



YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR



Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında yaklaşık 4 saat önce çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fabrikanın depo bölümündeki iplik ve elyafların alev alması yangına müdahaleyi güçleştiriyor. Fabrikanın yakınındaki Sam Mahallesi'ndeki vatandaşlar da dumandan etkilenmemek için evlerini terk etti. 4 koldan söndürme çalışmasına katılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol edebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Büyükşehir Belediyesine ait ‘drone’ ile havadan görüntü alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale yönünü belirlemeye çalışıyor. Öte yandan çalışmalar sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine de hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılıyor.

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