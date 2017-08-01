Sinop'ta başta ev temizliği ve hasta bakımı olmak üzere çeşitli işlerde çalışıp biriktirdiği parayla açtığı iş yerinde yufka üretimi yapan 3 çocuk annesi Özcan, KOSGEB'den aldığı destek sayesinde işlerini büyüttü.

Sinop'ta başta ev temizliği olmak üzere çeşitli işlerde çalışıp biriktirdiği parayla açtığı iş yerinde yufka üretimi yapan 45 yaşındaki Türkan Özcan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle üretimini artırdı.



Üç çocuk annesi Türkan Özcan, çeşitli işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bir yıl önce kent merkezinde yufka üretimi üzerine faaliyet gösteren iş yeri açtı.

Yaklaşık 8 ay önce işlerini büyütmek amacıyla KOSGEB tarafından kadınlara sağlanan girişimcilik desteğinden faydalanan Özcan, aldığı destek sayesinde, kızının adını taşıyan iş yerindeki üretimi artırdı.



Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca farklı alanlarda çalıştığını söyledi.



Bu süreçte kimseden destek beklemediğini anlatan Özcan, çalışmak isteyen her kadına iş olduğunu dile getirdi.



İş sahası olmamasını gerekçe göstererek çalışmayanları anlamakta güçlük çektiğini vurgulayan Özcan, "Bir insan çalışmak istiyorsa ona iş vardır. Ben mesela ne iş bulduysam çalıştım. 'Sinop'ta iş sahası yok' diyorlar. Nasıl yok? Ben hiç işsiz kalmadım." ifadelerini kullandı.



Evlere temizliğe giderek, hasta bakarak yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini belirten Özcan, kendi bütçesiyle açtığı iş yerinde üretimi artırmak için ne yapılabileceğini araştırdığını bildirdi.



KOSGEB'in kadınlara sağladığı imkanları incelediğini dile getiren Özcan, "Orada 50 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği alınabildiğini görünce başvuruda bulundum. Gerekli evrakımı tamamladım. Allah onlardan razı olsun, başvurumu kabul ettiler. Şimdi onların sayesinde iş yerindeki makinelerimi yeniledim ve üretimimizi artırdık. Yine destek sayesinde burada bir kişiye ekmek vermeye başladık." ifadelerini kullandı.



"Ev temizliği yaparak para kazanmak ayıp değil"



KOSGEB sayesinde ilk amacına ulaştığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:



"Ev temizliği yaparak para kazanmak ayıp bir şey değil. Gecemi gündüzüme katarak az miktarda da olsa para biriktirdim, KOSGEB'in desteği sayesinde de emeğimin karşılığını aldım. Şimdi hedefim, tabii yeni destekler olması durumunda, işlerimi daha da büyütmek.



Sadece Sinop değil, Türkiye'nin diğer illerine de yaptığımız yufkaları göndermek istiyorum.



Çünkü bu noktaya gelmek için çok mücadele ettim, bundan sonra da etmeye devam edeceğim."