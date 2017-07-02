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Evlilik teklifinde bulunduğu Fransız kadını yaraladığı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kadını sahilde yaraladığı öne sürülen cezaevi firarisi yakalandı

Evlilik teklifinde bulunduğu Fransız kadını yaraladığı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce evlenme teklif ettiği Fransız kadını kırık cam parçasıyla boynundan yaraladığı iddia edilen cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre F.Z, bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Fransız vatandaşı F.D. ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Bitez Mahallesi sahilinde buluştu.

F.Z. ile F.D. arasında çıkan tartışma büyüdü.
İddiaya göre F.Z. elindeki şişeyi kırıp bir parçayla F.D'yi boynundan yaraladı. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.D'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayın şüphelisi F.Z, polis ekiplerinin takibi sonucu Turgutreis Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin F.D'ye evlenme teklifinde bulunduktan bir süre sonra "başkasına ait kredi kartını kullanma" gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve cezasının bitimine kısa süre kala açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #Cezaevi firarisi #muğla #yaralama
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