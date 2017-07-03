Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kadını sahilde kırık cam parçasıyla boynundan yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı

Bodrum ilçesinde, bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kadını sahilde kırık cam parçasıyla boynundan yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Fatih Z, adliye çıkışında gazetecilere "pişmanım" dedi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde kasten yaralamak" suçundan tutuklandı.



Olay

Fatih Z, bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Fransız vatandaşı F.D. ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Bitez Mahallesi sahilinde buluşmuş, zanlı ile F.D. arasında çıkan tartışma büyümüştü. Zanlı, Fransız vatandaşını elindeki şişeyi kırıp bir parçasıyla boynundan yaralamıştı.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın şüphelisi Fatih Z, polis ekiplerinin takibi sonucu Turgutreis Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Zanlının ayrıca, "başkasına ait kredi kartını kullanma" gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve cezasının bitimine kısa süre kala açık cezaevinden firar ettiği de belirlenmişti.