Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı başladı
Aydın'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış konuşmalarında Nazilli'nin fuar alanı ihtiyacına dikkat çekildi. Bölge üreticilerini buluşturan fuar 12 Ocak tarihine kadar açık kalacak.
YURT 10.01.2020, 20:23
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 3'üncü Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı başladı. Konuşmalarda Nazilli'nin fuar alanı ihtiyacı masaya yatırıldı. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü konuşmasında bu konuya yer verdi.
Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu da ilçeye fuar alanı yapılmasını istedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, konuşmasında Sümerbank vurgusu yaptı.
Bölgenin en büyük süt kooperatiflerinden Ör-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Ulusal Kanal'a konuştu.
Şirinevler Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen fuara 84 firma ve 400 marka katılıyor. Fuar 12 Ocak tarihine kadar açık kalacak.
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
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