Yalova'da, 31 Mayıs'ta kaybolan ve bir gün sonra cesedi metruk bir binada bulunan 6 yaşındaki Eylül Umutlu'nun ismi halı sahaya verildi.

Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde yeni yapılan halı sahanın açılış törenine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Koru Belde Belediye Başkanı Kamil Yaman, CHP Yalova İl Başkanı Özcan Özel, Eylül Umutlu'nun babası Nurettin Umutlu ve vatandaşlar katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, çocukların pek çok kötü olaylarla karşılaştığını ve bundan son derece üzüntü duyduklarını söyledi.

Eylül Umutlu'nun isminin yaşatılmasının önemli olduğunu belirten İnce, "Ne diyordu şair: 'Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.' Maalesef bu kızımız da böyle talihsiz acı bir olay yaşadı ama belediye başkanımız inşallah onun adını bu eserle yaşatacak. Tesiste pek çok bu mahalledeki çocuklarımız oynayacak." dedi.

Baba Umutlu da kızının isminin halı sahaya verilmesinden dolayı Belediye Başkanı Yaman'a teşekkür etti.

Daha önce Yalova'da da kızının isminin bir çocuk parkına verildiğini hatırlatan Umutlu, "Önce sayın milletvekilimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başka Eylül'ler ölmesin. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a da çok teşekkürlerimi sunarım. O da orada çocuk parkına Eylül’ün adını verdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." diye konuştu.

Daha sonra halı sahanın açılış kurdelesi kesildi.

Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları Eylül Umutlu 31 Mayıs'ta kaybolmuş, 1 Haziran'da Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu.

Katil zanlısı Murat Ş.A. da aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmıştı.