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EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

YURT 06.12.2019, 13:39
EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.

Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#amanos dağları #hatay #eyp #pkk
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