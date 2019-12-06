EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı
Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
YURT 06.12.2019, 13:39
Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.
Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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