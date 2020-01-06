EYT'nin 20. kuvveti Adana’da faaliyete geçti

Aralık ayı başında kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Adana Derneği, mart ayında Türkiye genelinden yapılacak katılımla açılışını yapacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Adana Dernek Başkanı Uğur Altuntaş, yaptığı açıklamada, “Bizler 1999 yılının Eylül ayında bir gecede çıkan 4447 No’lu yasayla madur edildik. Maduriyetimiz yasanın geriye doğru işletilmesi. Yasa çıktığında hepimiz gençtik, neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Yaşımız 47-48 lere geldiğinde iş verenimiz yaşlısın, devletimiz gençsin emekli olamazsın dedi” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇ ALANDA MAĞDUR OLDUK’

“Bu mağduriyetimizi daha güçlü bir şekilde duyurabilmek için dernekleşme yoluna gittik. 5 Aralık 2019’da Adana’da kurduğumuz derneğimiz Türkiye genelinde 20. derneğimiz oldu. Tüm Türkiye’de yıl sonuna kadar 50 dernek kurma hedefimiz var. Federasyon olduk, federasyondan sonra da konfederasyon olma yolundayız, amacımız kırmadan, dökmeden yasal çerçevelerden haklarımızı aramak” diyen Altuntaş, “2008 yılında ABO (Aylık Bağlama Oranları) ile de mağdur edildik. 2008 yılından önce aynı şartlarda beş bin günle emekli olan bir kişi 2008 yılından sonra emekli olan bir kişiden 1000 TL daha fazla maaş alıyor. Üçüncü bir mağduriyetimiz GSS (Genel Sağlık Sigortası) çalışamayan arkadaşlarımız genel sağlık sigortasından faydalanamıyorlar. Sağlıktan faydalanabilmesi için de 78 TL. GSS yatırması gerekmekte. Zaten bu adam çalışamıyor bu parayı ne ile yatıracak” diye konuştu.

MÜCADELE SÜRECEK

Altuntaş, Ulusal Kanal’a ve Aydınlık Gazetesi’ne EYT’lilerin sesini duyurdukları için teşekkür etti. Adana EYT Dernek Sekreteri Cengiz Yıldız da, “Derneğimizin resmi olarak açılışını yapmış olduk. Buradan tek ricamız, EYT’li arkadaşlarımız en kısa zamanda derneğimizi ziyaret edip üye olurlarsa bize en büyük katkıyı sağlamış olacaklardır. Biz yıllardır mücadelemizi yapıyoruz. Kendimize mücadelemizi yaparken bir çatı altında yapmayı hedef olarak koyduk. Çünkü birlikten güç doğduğunu yıllardır çok ciddi olumlu bir şekilde örneklerle gördük. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak emeklilikte yaşa takılan en son kişi haklarını alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

‘HAKLARIMIZI VERİN’

Cengiz Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Geriye dönük yasaları işleterek maalesef bizim bütün haklarımızı elimizden aldılar. Binlerce gün prim yatırıp halen emekli olamıyor olmamız, 49, 50, 55’li yaşlarda olmamız bizi çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Maalesef EYT’liler açlığa, sefalete mahkum olarak bırakılıyorlar. Tek dayanağımız emeklilik hakkımız onu da elimizden alıyorlar. Bizim burada yetkililerden tek ricamız, özellikle siyasilerden şu anda bizi yöneten siyasilerden ricamız bir an önce 4447 sayılı yasayı iptal edip, bütün haklarımızı amasız bize geri vermeleri.”

‘GÜNAHIMIZ NE?’

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Güleş ise, “12 milyon emeklimiz var. Bunun 100, 150 bin kişisi emeklilikte yaşa takılanlardır. Bu 100, 150 bin kişi içinde de maaşı 3000-3500 arası olacak kişi sayısı 30-35 bin civarıdır. Geri kalan arkadaşlarımızın alacağı maaş 1200 ile 1500 arası Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu karşılayamayacak durumda değil; bizim günahımız bu ülkede doğmak; 10.000 gün çalışıp emek vermek mi?” diyerek tepkisini dile getirdi. Aydınlık