EYT’nin 20. kuvveti Adana’da

Mağduriyetlerini tüm Türkiye'ye haykırdılar. Mücadele etmeye devam ediyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği günden güne büyüyor.



Dernek, 20. şubesini Adana’da açtı.



Derneğin Adana örgütlenmesinin başında Uğur Altuntaş var.



Hedefte, Türkiye’de yıl sonuna kadar 50 dernek daha açmak var.



Adana EYT Dernek Sekreteri Cengiz Yıldız, mağduriyetleri giderilene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

ulusal.com.tr