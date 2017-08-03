Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki zodyak botta ele geçirilen esrarla ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucunun, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak için Arnavutluk'tan getirildiği tespit edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki zodyak botta 1,5 ton esrar ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucunun, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak için Arnavutluk'tan getirildiği belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz'da Tavaklı İskelesi yakınlarındaki bölgede 1,5 ton esrar ele geçirilmesiyle ilgili firari şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



Otel kayıtları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden H.N.K. ve V.Ç'nin, ilçedeki dinlenme tesisinde sahte isimlerle konakladığını tespit etti.



Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin yurt dışı bağlantıları belirlendi



Soruşturmayı genişleten jandarma, zanlıların yurt dışı bağlantılarını da araştırdı.



Teknik çalışmanın ardından el konulan zodyak botun, İtalya'nın Lecce kentinden C.C. tarafından 10 Mayıs'ta satın alındığı belirlendi.



C.C'nin, İtalyan polisi tarafından 2015'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheli arasında bulunduğu tespit edildi.



Terör örgütü PKK uzantısı



Ezine'de ele geçirilen 1,5 ton esrarın, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak amacıyla Arnavutluk üzerinden deniz yoluyla Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

Tutuklanan zanlıların ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle biri İtalyan uyruklu 9 şüphelinin daha "uyuşturucu ticaretiyle" bağlantısı ortaya çıkarıldı.



Birinin evinde yüklü nakit ele geçirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Temmuz'da Tavaklı İskelesi yakınlarındaki bölgeye düzenlenen operasyonda kıyıya yanaşan İngiliz bayraklı zodyak bottan karaya çıkarılmak üzere hazırlanmış 73 paket içinde,1,5 ton kubar ve toz (bin 528 kilogram) esrar ele geçirilmişti.