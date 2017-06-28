Filmlere konu oldu, yemeklere adı verildi. Gaziantep'ten Suriye'nin içlerine kadar uzanan ve Barak Ovası'nın dillere destan Ezo Gelin'in öyküsünü getiriyoruz karşınıza

Ezo Gelin ismiyle filmler, diziler yapıldı, türküler yakıldı, bu isimle işyerleri açıldı.



Peki dillere destan Ezogelin öyküsü televizyonlarda ve kitaplarda anlatıldığı gibi mi?



Ulusal Kanal, Ezo Gelin'in Uruş Köyü'ne gitti. Onu bilenlerle konuştu.



Ezogelin bilinenin aksine sevdiğiyle değil berdel usuluyle evlendirilmişti. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Babaevine geri dönen Ezo, bu kez de teyzesinin oğlu Memey ile evlendirildi.



Güzelliği ile dillere destan olan Ezo Gelin mutlu bir yaşam süremeden verem hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.







HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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