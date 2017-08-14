KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı-Emet karayolunun 3'üncü kilometresindeki sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikanın deposunda akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Fabrika yetkililerinin durumu bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Tavşanlı, Kütahya, Tunçbilek ve Tepecik belediye itfaiyeleri ile Garp Linyitleri İşletmesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.



Yangın sırasında fabrika bahçesinde bulunan ve dumanlar arasında kalan bir köpeği ise vatandaşlar dışarı çıkardı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.