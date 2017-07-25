BİNGÖL'de aynı yönde seyreden tüp yüklü bir kamyonet ile özel bir otomobilin çarpışma esnasında kaldırımda yürüyen biri çocuk 2 kişi, üzerlerine gelen araçlardan kıl payı kurtuldu. İki kişinin ölümden kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, Bingöl merkez Bayındır Caddesi üzerinde tüp yüklü bir kamyonet ile özel bir otomobilin çarpması sonucu meydana geldi.



Tüp yüklü kamyonetin cadde üzerinde sağ şeride geçeceği sırada arkadan gelen özel otomobil, kamyonete çarpmamak için kaldırıma doğru yöneldi.



Kazaya karışan otomobil, kaldırımdan geçen biri çocuk iki kişinin üzerine doğru giderken, 2 kişi son anda geri çekilerek, faciadan kıl payı kurtuldu.



Kazı anı cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde üzerlerine aracın geldiğini gören kişi, yanındaki çocuğu elinden tutup kaçtığı görülüyor.



Görüntülerde kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine tepki gösteriyor. Can kaybı ve yaralamanın yaşanmadığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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