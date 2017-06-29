Ereğli'de 23 yıldır Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımın renklerine bürünen çeşme, 2016-2017 sezonunu Beşiktaş'ın şampiyon tamamlamasıyla siyah-beyaza boyandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23 yıldır Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımın renklerine bürünen çeşme, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlamasıyla siyah-beyaza boyandı.



İlçeye bağlı Şamlar Köyü'nde, her yıl şampiyon takımın renklerine boyanan çeşme, bölgede yaşayanlarca "Fanatik çeşme" olarak adlandırılıyor.



Köy sakinlerinden Seyfettin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995'ten bu yana geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Bu yıl 23. yılımız. Hangi takım şampiyon olursa olsun Şamlar Köyü'nde fanatik çeşme, o takımın renklerine boyanır. Beşiktaşlı, Trabzonlu, Galatasaraylı, Fenerbahçeli olması fark etmiyor. Bursaspor şampiyon olduğu dönem köyümüzde Bursasporlu olmamasına rağmen çeşmeyi boyadık." dedi.



Yaklaşık 3 günde dönüşümlü çalışılarak çeşmenin boyandığını anlatan Tekin, tatil dönemlerinde farklı illerden gelen vatandaşların çeşmede fotoğraf çektirdiklerini söyledi.