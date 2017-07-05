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Faslı kadın otelde ölü bulundu

Beyoğlu'da kaldığı otelin odasında bulunan kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Faslı kadın otelde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'da Faslı bir kadın kaldığı otelde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Ağa Camisi Sokaktaki otel görevlileri odaya girdiğinde yaklaşık bir hafta önce otele yerleşen Faslı kadını yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince otelde yapılan incelemelerin ardından turist kadının cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli ölüm #ölüm #otel #Faslı Kadın #beyoğlu
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