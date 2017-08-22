Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi Ankara Etimesgut'ta canlandırıldı. Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, gösteri için özel olarak yapılan gemi yürütüldü.

Ankara’da gemi yürütüldü. Hazerfan canlandırıldı. Semazenler döndü.



Etimesgut Belediyesi 14’üncü Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Festivali renkli görüntülerle sona erdi.



Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi Ankara Etimesgut'ta canlandırıldı. Gösteri için özel olarak gemi yapıldı.



Gemi, Fatih'in karadan yürüttüğü gibi tarihi kostüm giyen mankenlerce yürütüldü. Ardından gemi, gösteriyi izleyen yurttaşların arasında Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Türk Beyleri Kent Meydanı'nda ilerledi. Geminin önünde mehteran takımı ve Osmanlı askerleri yer aldı.



Gösteride İstanbul fethinin manevi boyutuna da vurgu yapıldı. Meydanın dört bir yanında semazenler döndü.



Etkinlikte, yapay kanatlar kullanarak uçabilmeyi başarmış olan ilk insan Hazerfan Ahmet Çelebi de canlandırıldı.



Mankenler meydanda vatandaşların üzerinde uçuruldu.



Finalde Azerbaycan gecesi de yaşandı. Etimesgut Belediyesi'nin kardeş şehri Şirvan'dan gelen Azeri heyet gösterileriyle festivalde yer aldılar.



Etkinliğin sonunda ise Mustafa Sandal sahne aldı.





ulusal.com.tr

