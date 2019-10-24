Fatih'te metruk bina çöktü

Terk edilmiş bina çöktü. Sokak trafiğe kapatıldı.



İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bir binanın iç kısmında çökme meydana geldi.



Olay Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Kullanılmayan binadan kopan bazı parçalar yola saçıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler çalışmalarına devam ederken sokak tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.



Binan neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

