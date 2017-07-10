Mevlanakapı Mahallesi Dutlu Bakkal Sokak'ta üzerinde bulunan gecekonduya baskın yapan polis ekipleri burada uzun süre arama yaptı. Diğer operasyon ise Hasırıcı Melek Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katındaki daireye düzenlendi. Aramalar sırasında Özel Harekat polisleri bina girişinde önlem aldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te iki ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.
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