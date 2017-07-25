ABD'de şok istifa iddiası
ABD'de şok istifa iddiası
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Gökova Körfezi'nde deprem
Gökova Körfezi'nde deprem
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı

Fatih’te yol çöktü, cadde trafiğe kapandı

İstanbul/Fatih'te cadde üzerinde yol çöktü. Yolun çökmesi sonucu yaklaşık yarım metre çapında çöküntü oluştu. İtfaiye ekipleri tarafında yol araç trafiğine kapandı.

Fatih’te yol çöktü, cadde trafiğe kapandı

Çökme Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Caddede esnaf yolun tam ortasında çöküntü oluştuğunu gördü. Yolun çökmesi sırasında araç geçmemesi şans eseri herhangi bir kazaya yol açmadı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım metre çapında oluşan çöküntü nedeniyle güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

"ALTTAN DOĞALGAZ BORUSU GEÇİYOR"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu "Yağmur sularından dolayı altta boşalma oldu. Bir saat önce arkadaşlar bana bir resim getirdi. Çizik şeklindeydi. Arabalar geçince alt boşalmayla burası çökmüş durumda. En tehlikelisi altta doğalgaz geçiyor" diye konuştu.

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aksaray'da Küçük Langa Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında çöken yolda, onarım çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çökmenin olduğu alanda kepçe yardımıyla yolun düzeltilmesi için onarım çalışmalarına gece boyunca devam etti. Çökme nedeniyle Samatya istikameti trafiğe kapatılırken çalışmalar sürüyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fatih #istanbul #yol
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Sonraki Haber
Medipol Başakşehir avantaj için sahada
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.