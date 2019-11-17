Fatsa'da 7,5 ton hamsi tüketildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2'inci Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7 buçuk ton hamsi tüketildi. Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi de sunuldu.
YURT 17.11.2019, 18:45
Hamsi severler yaklaşık 7 buçuk ton hamsiyi sadece birkaç saat içinde tüketti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2'inci Hamsi Festivali düzenlendi.
Meydanda kurulan ızgaralarda pişirilen yaklaşık 7 buçuk ton hamsi katılımcılara dağıtıldı.
Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan sürücülere ise "hamsi radarına" girdikleri gerekçesiyle protokol üyelerince hamsi ikram edildi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.
ulusal.com.tr
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