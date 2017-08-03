ANTALYA'da faytona koşulan atın aşırı sıcak ve susuzluktan ölmesi üzerine çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Tepki gösteren hayvanseverler, kent merkezinde turizme hizmet veren faytonların kaldırılmasını istedi.

Turizm kenti Antalya'da yaz mevsiminde artan turizm hareketliliğiyle birlikte kent merkezinde turistlerin uğrak merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nde 15 atlı fayton, öğle saatlerinde başlayıp gece yarılarına kadar müşteri gezdiriyor. Aşırı sıcaklarda aç ve susuz bırakılan ve günde 14 saati aşkın süre çalıştırılan atlardan birinin önceki gün yolda düşüp ölmesi ve faytoncunun atı yolda bırakıp kaçması büyük tepkiye yol açtı.



Daha önce de benzer nedenle bir at ölmüş, atların cazibe yaratılmak için yağlı boya ile boyanarak, günde 14 saati aşan sürelerde çalıştırılmasına tepki gösterilmiş, kaldırılması istenmişti. Bu talep gerçekleşmezken, faytonlar turistlere hizmet sunmaya devam etmişti.



GEREKLİ DENETİM YAPILSIN



Son yaşanan üzücü olayın ardından ise sosyal medya üzerinde büyük bir tepkiye neden olan faytonların kaldırılması için imza platformu change.org.tr üzerinden kampanya başlatıldı. Açılan imza kampanyasında, 2 Mart 2007 tarihli Antalya Valiliği'nin faytonların kaldırılması ve güçten düşmüş atların çalıştırılmaması gerektiği yönündeki bir yıl içinde tamamlanması gereken kararı hatırlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yol kenarında ve trafikte zorla tutulan, zarar gören atların ve sahiplerinin gerekli denetimden geçirilmesi, bu zararı verenlere gerekli cezai yaptırımların uygulanması, tüm faytonların kaldırılması ve atların sahiplerinden alınıp güvenli bir ortamda tutulması talep edildi.



NOSTALJİK UYGULAMA BAHANESİ



Kampanya duyurusunda, "Burada yapılan hayvanlara zulüm ve işkencedir. Bu işkenceye seyirci olan, ses çıkarmayan ve o atlara binip gezintiye çıkan, o hayvanlar acı çekerken orada bulunup bunu görmezden gelen gerek halk ve gerekse o canlıların sahipleri tüm bu insanlık dışı olan her şeyden sorumludur. Bu şiddete en kısa sürede son verilmelidir" denildi.



Kısa sürede binlerce imza toplanan kampanyada Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'ne çağrıda bulunuldu. Kampanyada, nostaljik bir uygulama bahanesinin ardına sığınarak yıllardır göz yumulan bu işkenceye son verilmesi istendi.



ÇALIŞMA İZNİ İPTAL



Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faytona koşulan atın pazartesi akşam aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak ölmesine neden olan sahibi A.Ç.'nin çalışma izninin süresiz iptal edildiğini, A.Ç. hakkında Hayvan Hakları İhlali sebebi ile bin 92 TL ve Zabıta Tembihnamesi'ne göre ise 227 TL para cezası uygulandığını duyurmuştu.