Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Şahin, 20 yıldır yürüyemeyen ve konuşma güçlüğü çeken eşine adeta bebek gibi bakıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Şahin, 20 yıl önce felç olan 77 yaşındaki eşi Esme Şahin'e adeta bebek gibi bakıyor.

Suluova ilçesinde bir süre önce yanan ve tadilata ihtiyaç duyan iki odalı evlerinde yaşamlarını sürdüren Şahin çifti, karşılaştıkları tüm zorluklara beraber göğüs gerdi. Yarım asrı geçen evliliklerinde birbirlerinden güç alan çift, sevgileriyle genç çiftlere örnek gösteriliyor.



Hayatını, 20 yıl önce geçirdiği omurilik felci nedeniyle yürüyemeyen ve konuşma zorluğu çeken eşine adayan Mustafa Şahin, ilerleyen yaşına rağmen eşinin bakımını özenle yapıyor.



Şahin, eşiyle görücü usulü evlendiğini ve 5 çocukları olduğunu, çocuklarının hepsinin il dışında yaşadığını söyledi.



Çok mutlu evlilikleri olduğunu, eşini çok sevdiğini anlatan Şahin, 20 yıl önce eşinin omurilik felci geçirdiğini, bu nedenle yürüyemediğini ve konuşma güçlüğü çektiğini belirtti.



Felç geçirdikten sonra eşini kimseye muhtaç ettirmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını ifade eden Şahin, eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, tekerlekli sandalye sayesinde eşiyle pazara, bankaya ve gezmeye birlikte gidebildiklerini aktardı. Şahin, şöyle devam etti:



"Ben eşimi seviyorum. O yıllarca bana baktı, çocuklarıma baktı. Şimdi de ben ona bakıyorum. Eşimi kimseye bırakamam ben olduğum sürece ben bakacağım. Zaten onunla beraber ölmek istiyorum. O giderse ben yaşayamam. 'Ben gidersem ona kim bakacak' diye düşünürüm. Ben bu zamana kadar yokluk çektim, en değerlim benim eşim ona da elimden geldiği kadar iyi bakıyorum. Onu çok seviyorum zaten sevmesem böyle bakamam ona değer veremem. Eşi hasta olunca bırakıp gidenleri anlamıyorum o zaman neden evlendin iyi günde kötü günde beraber olmayacaksan."

