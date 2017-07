Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ayten Oktay, 3 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle ön ayaklarını kullanamayan ve fazla yaşayamayacağı söylenen "Pamuk" isimli köpeğini bir yıldır elleriyle besliyor.

Sokak köpeğinin bir yıl önce dünyaya getirdiği 9 yavrudan birini sahiplenen 50 yaşındaki Oktay'ın, "Pamuk" ismini koyduğu köpeği 3 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle ön ayaklarını kullanamaz hale geldi.









Veterinere götürdüğü köpeği ile "fazla yaşamaz" denilmesine aldırmadan ilgilenmeye devam eden Oktay, kaşıkla beslediği "Pamuk"un bir an olsun yanından ayrılmıyor.



Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felç olmasına rağmen köpeğini hiçbir zaman terk etmediğini söyledi.



Elinden geldikçe sokak hayvanlarını beslediğini belirten Oktay, "Evimizin arka tarafında sokak köpeği doğum yapmıştı. 9 yavrusu oldu. 3 ay boyunca anneleriyle birlikte 9 yavru köpeğe baktım. Sonra bakmakta zorlanınca 8 tanesini Alaplı Belediyesi hayvan barınma evine gönderdik. Bir tanesini çocuklarım çok sevmişti. Onu sahiplendik ancak bir süre sonra felç geçirdi." diye konuştu.









"Her gün kaşıkla ona süt içiriyorum"



Oktay, köpeğini çok sevdiğini ve onun ölmesini istemediğini dile getirerek, "Her gün kaşıkla ona süt içiriyorum. Yaz ayında vücudunda yaralar oluyor, onları temizliyorum. Onun ölmesini istemiyorum. Onun için ona gözüm gibi bakıyorum. Günde 3 kez yürütmeye çalışıyorum. Benim tek isteğimi köpeğimin tekrar ayağa kalkması." ifadelerini kullandı.