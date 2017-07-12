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Feribotta büyük panik

BALIKESİR'in Marmara İlçesi'nde 'Çanakkale' feribotu bu sabah yanaşmak için manevra yaparken iskeleye çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, iskelede bekleyenler büyük panik yaşandı.

Feribotta büyük panik

Olay bu sabah Marmara Adası iskelesinde meydana geldi. 'Çanakkale' feribotu bu sabah saat 06.00'da Avşa Adası'ndan 80'e yakın yolcu ve 15 araç alıp saat 06.30 sıralarında Marmara Adası'na geldi. Buradan da araç ve yolcu almak için manevra yapan 'Çanakkale' feribotu henüz bilinmeyen nedenle hızla iskeleye çarptı.

İskelede feribotu bekleyen araç sürücüleri ve yolcular panik halinde kaçıştı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmazken iskelede ve feribotta büyük hasar meydana geldi. Sefer iptal olurken yolcular tahliye edildi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç ve yolcu taşımacılığı yapan 'Çanakkale' feribotu, saat 06.00'da Avşa Adası'ndan araç ve yolcularını aldıktan sonra Marmara Adası İskelesi ve Balıklı İskelesi'ne de uğradıktan sonra Erdek'e gidiyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Balıkesir #feribot
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