Bursa-İstanbul Otoyolu’nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş hayatını kaybetti, 4 arkadaşı da yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden döndükleri öğrenildi.

Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkii’nde İstanbul yönünde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



İçinde, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden dönen gençlerin bulunduğu, Ali Eymen Dayıoğlugil (20) yönetimindeki otomobil, Osmangazi Köprüsü’ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkii’nde, bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da takla attı.



Saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen Dayıoğlugil ile Furkan Zengin (19), Armen Dayıoğlugil (20) ve Emine Merve Kızılay (21) yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.