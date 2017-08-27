Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu
Bu yanlışı yapmayın
Bu yanlışı yapmayın

Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti

Bursa-İstanbul Otoyolu’nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş hayatını kaybetti, 4 arkadaşı da yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden döndükleri öğrenildi.

Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti

Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkii’nde İstanbul yönünde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İçinde, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden dönen gençlerin bulunduğu, Ali Eymen Dayıoğlugil (20) yönetimindeki otomobil, Osmangazi Köprüsü’ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkii’nde, bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da takla attı.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen Dayıoğlugil ile Furkan Zengin (19), Armen Dayıoğlugil (20) ve Emine Merve Kızılay (21) yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #festival #bursa #istanbul #yalova
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ulusal Kanal 28 Ağustos- 3 Eylül yayın akışı
Sonraki Haber
Avusturya'da dağcılar düştü: 5 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.