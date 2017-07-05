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FETÖ'nün 'akademisyenler imamı' tutuklandı

SİVAS'taki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'Sivas akademisyenler imamı' olduğu iddasıyla 11 aydır aranan Veysel Tıkaç, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Tıkaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 'akademisyenler imamı' tutuklandı
Sivas'ta darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 25 Temmuz 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 'akademisyenler imamı' olduğu öne sürülen Veysel Tıkaç, 11 aydır her yerde aranıyordu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 1 ay önce teknik takibe alınan Tıkaç, 2 gün önce akşam saatlerinde Sivas'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tıkaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmen olduğu öğrenilen şüphelinin üniversitede doktora eğitimi aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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