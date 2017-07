FETÖ'nün 15 Temmuz'da Hürriyet, CNN Türk, Kanal D ve DHA'nın da bulunduğu Doğan Medya Center binasını basan 3'ü tutuklu 19 askerin yargılandığı dava başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin görülen davaya 3'ü tutuklu olmak üzere toplam 17 sanık katıldı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile 14 tutuksuz sanık katıldı. Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Yetkin, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ve Kanal D Haber Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar da "müşteki" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin özeti okundu.



MAHKEME BAŞKANI UYARDI



Mahkeme başkanı, bazı müşteki yakınlarının Türk bayrakları ile geldiklerini söyleyerek "Türk bayrağı başımızın tacı. Ancak protesto amaçlı bu şekilde bulunmasını istemiyoruz. Bu salonda sabırla yargılamamızı yapacağız" uyarısında bulundu.



SANIKLAR İDDİANAMEYİ ALAMADIKLARINI İDDİA ETTİLER



Daha sonra sanık Mehmet Akif Aslan'a söz verildi. Sanık Aslan, kendisine iddianamenin verilmediğini ileri sürerek savunmasını bir dahaki celse yapacağını belirtti. Diğer sanıklar da aynı şekilde beyanda bulununca Mahkeme başkanı, "Hiç böyle bir şikayetle karşılaşmadım. Elimizdeki belgelere göre gönderilmemiş bir iddianame yok" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları da "Her cezaevinin bir yoğurt yiyişi var. Bazı cezaevi müdürü vermemiş olabilir" diye konuştu.



ARA VERİLDİ



Daha sonra şikayetçi avukatlarından Köksal Bayraktar söz alarak "Sanık savunmaları alınmayacaksa müvekkillerimin her an yayın yapmaları nedeniyle beyanlarının alınmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı, "Sanıkların iddiası önemli. Bu nedenle duruşmaya ara verip kararımızı bildireceğiz" dedi. Duruşmaya, ara verdi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile astsubaylar Muhammet Orhan Kaya, Muhammet Çınar ve 14 er "sanık", şehit edilen Vedat Barceğci "maktul", olaylarda yaralanan 4 kişi ise "mağdur" olarak yer alıyor. Doğan TV, Doğan Müzik Yapım, Hürriyet Radyo, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım, Doğan Uydu Haberleşme Hizmetleri'nin de arasında bulunduğu 21 kurum ve kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.



CEZA İSTEMLERİ





İddianamede, sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin öldürülmesi eyleminden dolayı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "Silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in "Silahla tehdit" ve "Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü. Sanık 14 erin çeşitli suçlardan 4'er yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.