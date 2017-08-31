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Filiz Aker'in cenazesini o aldı!

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı.

Filiz Aker'in cenazesini o aldı!
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Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı.

 Aker'in bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler; #filiz aker #Vatan Şaşmaz #Kartal #Sümer Bayer
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