Fındık hasadı başlıyor. Serbest piyasada fiyat 6-7 lira seviyesinde. Çiftçi ise fiyatın 15 lira olmasını istiyor. Çiftçi hükümete, "bizi tüccara mahkum etmeyin" diye sesleniyor.

Dünya fındığının yüzde 75'ini üreten Karadeniz çiftçisi fındık fiyatından kan ağlıyor. Serbest piyasada fındık 6-7 liradan satılıyor.



Üreticiler, önümüzdeki günlerde fındık toplayacak. Ancak bazı kesimlerde fındık yandı.



Fındığın 15 lira olmasını isteyen üreticiler, Hükümet'e seslendi, "Bizi tüccara mahkum etmeyin" dedi.



Geçen yıl 12 lira olan fındığın 6-7 liraya düşmesi üreticiyi tedirgin ediyor.



Fiskobirlik 2005 yılından beri aktif değil. Bu nedenle zarar ettiğini söyleyen üreticiler, birliğin yeniden aktif hale gelmesini istiyor.



Bir de fındık işçisi var... Günde 20 kilo ürün topluyorlar. Trabzonlu üreticiler, günlük 100 lira olan yevmiyeleri vermekte bile zorlanıyor.





HABER: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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