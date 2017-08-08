ORDU'nun Ulubey İlçesi'nde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan Mehmet Ziyan Çinik yönetimindeki minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 8'i ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Ordu'nun Ulubey İlçesi'ne bağlı Yeni Sayaca Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Mehmet Ziyan Çinik'in kullandığı 02 HZ 607 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içindeki fındık işçileriyle birlikte yaklaşık 100 metre yüksekten dereye yuvarlandı. Kazada 8'i ağır 18 işçi yaralandı. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların çabaları ile yaralılar dereden yola çıkarılarak, ambulanslarla Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan fındık hasadı için geldiği öğrenildi.



Ordu Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen trafik kazasının tek taraflı olduğunu, sürücülerin trafik kurallarına uyarak daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini belirterek, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.