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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

YURT 14.12.2019, 10:57
Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi bulundu

Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapan çalışanlar tarafından balık ağlarına takılı ceset bulundu.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ceset, dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarıldı.

İncelemede cesedin Nimri köyü mevkisinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'a (41) ait olduğu belirlendi.

Oruç'un cansız bedeni, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Keban Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
#Bedrettin Oruç #Fırat Nehri #Elazığ
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