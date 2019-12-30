Fırtına İstanbul'u vurdu (30 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu)

Şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarmın verildiği İstanbul'un Şişli ilçesinde yola ağaç devrildi. Ağaç yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne düştü. Olayla şans eseri ölen olmadı.



Beylikdüzü'nde bir okulun çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri olay yerine gitti, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.



Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.



Ümraniye'de fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Cadde bir süre trafiğe kapalı kaldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde sıcaklıkların fırtına nedeniyle 5 derece civarına gerileyebileceğini açıkladı. Meteoroloji'den de bir duyuru yapıldı. Buna göre, rüzgarın şiddeti saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek. Fırtınanın salıya kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Şiddetli rüzgar Marmara bölgesinde etkili oldu.



Çanakkale'de fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, apartmanın karşısında bulunan başka bir binanın camlarını kırdı.



Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda enerji kesintisi yaşandı. Denizin altında 11 kilometre uzunluğundaki kabloda oluşan arızanın yerini tespit etti. Fırtına kabloların onarımını aksattı. Adada jeneratörler devreye girdi, 24 saatlik kesinti sonrası binalardan bazılarına elektrik verilmeye başlandı.



İzmir'de de fırtına vardı. Karaburun ilçesinde fırtına ağaçlara zarar verdi, elektrik tellerini kopardı. Denizde büyük dalgalar oluşurken, balıkçılar barınaklara sığındı.







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