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Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın da yapılamayacak

YURT 29.12.2019, 15:56 29.12.2019, 16:03
Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde iki gündür süren fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın düzenlenecek tüm seferlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.

Fırtına nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamamış, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki 6 sefer de iptal edilmişti.

Kaynak: AA
#fırtına #feribot #Kabatepe #gökçeada #Geyikli #Bozcaada
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