İstanbul'da dün yaşanan aşırı yağış ve fırtına nedeni ile devrilen Çengelköy'deki İskele Çınaraltı'nda bulunan tarihi çınar yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırtınada devrilen 26 metre boyunda ve 126 cm çapındaki 176 yaşındaki çınarı yeniden yerine dikecek. Çalışmalar kapsamında ağacı tekrar hayata döndürmek için ağacın üzerindeki yaprakların kesilerek hafifletildiği, kök kısımlarındaki çürüklerin ise temizlendiği belirtildi. Ağacın bulunduğu çukurun genişletilerek yeniden yerine dikileceği ifade edildi.

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İstanbul'da dün yaşanan aşırı yağış ve fırtına nedeni ile devrilen Çengelköy'deki İskele Çınaraltı'nda bulunan tarihi çınar yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırtınada devrilen 26 metre boyunda ve 126 cm çapındaki 176 yaşındaki çınarı yeniden yerine dikecek. Çalışmalar kapsamında ağacı tekrar hayata döndürmek için ağacın üzerindeki yaprakların kesilerek hafifletildiği, kök kısımlarındaki çürüklerin ise temizlendiği belirtildi. Ağacın bulunduğu çukurun genişletilerek yeniden yerine dikileceği ifade edildi.



FIRTINA GÜVENLİK KAMERASINDA



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yağışın başladığı anlarda, İskele Çınaraltı'ndaki vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Yağışın yoğunluğunu arttırdığı bölümlerde kameranın görüş açısı neredeyse sıfıra düşüyor. Ağacın yıkılma anı tam olarak görünmezken, yağışın hafiflediği noktada ağacın yerde olduğu görülüyor.

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